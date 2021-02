La dernière fille de Lamine Bey décède au Maroc à l’âge de 92 ans

Ph. Media 24.

La dernière fille de Lamine Bey, Taj El Molk Lilia Housseini, épouse Chelly est décédée, ce vendredi 19 février, à l’âge de 92 ans au Maroc, où elle elle a vécu depuis 1962.

C’est ce que rapporte le site marocain « Média24 », en rappelant que cinq ans après la déposition du bey en 1957, Taj El Molk Lilia Housseini, s’est rendue au Maroc d’abord avec son mari Dr Mohamed Chelly, avant que leurs enfants puissent les rejoindre.

Décrite comme une «dame respectée par tous ceux qui l’ont connue», Taj El Molk Lilia Housseini, a vécu dans la simplicité et malgré l’exil et les problèmes financiers, elle a élevé ses enfants «dans l’amour du prochain, l’affection, la simplicité, l’humilité, sans jamais se plaindre», selon le témoignage de ses enfants, tous médecins installés et exerçant au Maroc

Son époux, Dr Chelly, diplômé de la Faculté de médecine de Paris, a quant à lui travaillé en tant que chirurgien et médecin chef de l’hôpital civil de Tétouan (1962 à 1966), puis à l’hôpital d’OCP à Khouribga, avant de s’installer à Casablanca jusqu’à son décès en 1987.

Rappelons que le monarque déchu est privé de tous ses biens, même son palais de Carthage (qui n’appartenait pas à l’État mais qui était un héritage), pour être transféré dans une maison à la Manouba, avant de terminer sa vie dans un appartement, qu’il louait, au quartier La Fayette au centre-ville de Tunis.

Depuis la révolution tunisienne en janvier 2011, ses descendants œuvrent à rétablir la vérité historique, dénonçant entre autres l’injustice, le mépris et la maltraitance dont il a été victime.

Y. N.