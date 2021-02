L’huile d’olive tunisienne au salon Gulfood 2021

Partagez 3 Partages

Une dizaine de conditionneurs tunisiens d’huile d’olive participeront au Salon international des produits agroalimentaire Gulfood, qui se tiendra du 21 au 25 février 2021 à Dubaï , aux Emirats arabes unis.

Cette participation s’inscrit dans le cadre de la campagne de promotion de l’huile d’olive conditionnée menée par le ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, et dont la réalisation a été confiée au Centre technique de l’emballage et du conditionnement (Packtec),

En dépit du contexte général lié à la pandémie mondiale de la Covid-19, le Packtec a tenu à participer à cette édition. En effet, depuis 2007 la Tunisie n’a cessé de participer à ce salon qui est considéré comme le plus important événement gastronomique au monde avec l’enregistrement de 92.000 visiteurs et plus de 5.000 exposants locaux, régionaux et internationaux, provenant des 5 continents.

L’objectif étant de renforcer les exportations de l’huile d’olive conditionnée tunisienne vers les Émirats arabes unis qui représente aujourd’hui la plateforme incontournable du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord.

Avec un marché de 5,2 millions d’habitants dont 85% d’origine étrangère. En effet, les pays du Golfe constituent un marché à fort potentiel pour les entreprises tunisiennes exportatrices d’huile d’olive conditionnée vu qu’ils sont marqués par une croissance exponentielle de consommation des produits alimentaires (40% entre 2010 et 2020).

Le marché de l’huile d’olive n’a cessé d’augmenter ces dernières années, surtout en Arabie Saoudite, qui constitue la provenance la plus importante en termes de visiteurs du salon Gulfood et dont l’importation a passé de 23.500 tonnes en 2017 à 34.800 tonnes en 2019.

De plus, dans les Émirats Arabes Unis, la popularité croissante de l’huile d’olive a été soutenue par l’afflux croissant des expatriés arabes et en provenance de l’Europe, de l’Afrique et du Maghreb. La croissance de la consommation de l’huile d’olive dans ce pays est également due à sa réputation de ce produit pour la santé auprès des consommateurs devenant plus sensibles aux questions de santé et qui estiment qu’il est meilleur que les autres pour la santé.

À cet effet, et dans le but de garantir la réussite de cette participation, un emplacement privilégié, qui s’étale sur deux ilots de 123 m2, a été réservé au pavillon tunisien situé dans la section «Graisses et huiles» à Zabeel Hall et qui est exclusivement dédié à la promotion de l’huile d’olive tunisienne conditionnée.

Certes l’édition de 2021 sera une opportunité pour les exposants tunisiens d’huile d’olive pour présenter leurs différents produits (conventionnels, biologiques, aromatisés, ou haut de gamme…) pour répondre à tous types de demandes des visiteurs venant de la région du Moyen Orient ou de l’Afrique.

Par ailleurs, et en tenant compte des restrictions sanitaires les plus strictes, plusieurs événements sont prévus en marge de l’exposition, à savoir des séances de dégustation et un cooking show animé par un chef cuisinier tunisien de renommée afin de valoriser les spécificités et la qualité de l’huile d’olive tunisienne et mettre en valeur son utilisation dans la cuisine tunisienne et méditerranéenne riche en arômes et en saveurs et mettant en exergue ses valeurs nutritives et ses bienfaits pour la santé.

Cette participation renforcera davantage l’image de l’huile d’olive tunisienne réputée par sa qualité, sa richesse et ses variétés. Elle permettra ainsi à nos conditionneurs de valoriser leur offre, développer des relations d’affaires et renforcer la coopération internationale dans ce domaine afin de gagner et conquérir de nouveaux marchés.

Rappelons que les exportations d’huile d’olive conditionnée ont connu une tendance nettement à la hausse au cours des dernières années pour passer de 12.000 tonnes en 2011/2012 à plus de 27.000 tonnes en 2019/2020.