Lycamobile nomme un nouveau directeur de ventes en Tunisie

Lycamobile annonce dans un communiqué publié hier, vendredi 18 février 2021, à Londres, la nomination de Nabil Ellouze en tant que directeur des ventes (head of sales) de sa filiale en Tunisie. Il aura pour mission la création de nouveau canaux de ventes pour aider à la croissance de l’entreprise sur le marché tunisien.

Nabil Ellouze a rejoint Lycamobile après une expérience chez Orange Tunisie, où il a occupé le poste de business développent manager, responsable des ventes post-payés et prépayés du segment Pro. Alors qu’il était chez Orange Tunisie, il a participé au lancement du Orange Fab Tunisie, un accélérateur de startup qui a aidé l’entreprise dans sa transformation digitale. Il a aussi aidé à développer le segment des Soho (Small Office Home Office) en proposant une nouvelle expérience client.

Navanit Narayan, le chief operating officer du Groupe Lycamobile a déclaré à ce propos: «La Tunisie est un marché en pleine expansion et très intéressant. Avec Nabil, on cherche à capitaliser les opportunités qui se présentent, par une évolution rapide dans l’utilisation des appareils mobiles et la consommation data.»

Le nouveau promu a déclaré, de son côté : «Je suis très heureux de commencer à travailler avec les équipes de Lycamobile, pour créer de nouveaux flux de revenue et participer à la croissance en Tunisie et au-delà».



Nabil Ellouze est titulaire d’un bachelor’s degree en Management Information Sys-tems obtenu à Goldey-Beacom College, Delaware, USA.

Depuis son lancement en Tunisie en 2015, Lycamobile a pu croître rapidement, en proposant des services 4G abordable, pour supporter la croissance digitale du pays. En 2019 Lycamobile a signé un partenariat avec La Poste Tunisienne, le service postal national, pour proposer ses produits à une grande partie de la population.

