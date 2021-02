Appui de l’ITFC au commerce extérieur de la Tunisie

Ali Kooli et ses collaborateurs (en médaillon : Hani Salem Sonbol).

La Société internationale islamique de financement du commerce (ITFC), filiale de la Banque islamique de développement (BID), vient de signer un accord cadre couvrant la période 2021-2023 avec le ministère tunisien de l’Économie, des Finances et de l’Appui à l’investissement visant à renforcer les capacités commerciales du pays.

L’accord, qui porte sur 1,5 milliard de dollars (4 milliards de dinars tunisiens, DT), a été paraphé le 12 février 2021. Il vise, en particulier, à soutenir les entreprises publiques tunisiennes dans le financement d’importation de produits essentiels tels que les énergies et autres produits industriels, et de leur donner accès à des programmes de formation sur le développement commercial.

Cet accord, signé par Hani Salem Sonbol, président de l’ITFC, et le ministre Ali Kooli, l’ITFC, contribuera à mobiliser les ressources financières auprès des banques et institutions financières internationales et régionales, en vue de promouvoir les échanges commerciaux de la Tunisie avec d’autres pays arabes et africains et de stimuler le commerce interrégional resté très faible.

Les entreprises publiques tunisiennes auront également accès aux solutions commerciales intégrées développées par l’ITFC et bénéficieront de programmes commerciaux régionaux déjà engagés, telles que l’Aide pour le commerce en faveur des États arabes (AfTIAS) et les Ponts commerciaux arabo-africains (AATB). Elles bénéficieront également des produits de confirmation de lettre de crédit et d’émission d’ICR conçus par l’ITFC pour sécuriser les transactions liées à l’exportation.

En parallèle, un accord de subvention a été signé pour un montant total de 15.000 dollars (40.000 DT), qui servira à couvrir le coût des abonnements aux plateformes virtuelles de formation du Centre national des technologies en éducation, dans le cadre de son programme d’enseignement à distance, relancé en raison de la pandémie de la Covid-19.