L’espace culturel Mass’Art lance un cri de détresse

Dans un communiqué publié sur sa page officielle, l’espace culturel Mass’art a lancé un cri de détresse, accusant le ministère des Affaires culturelles de manquer à ses engagements vis-à-vis des espaces culturels.

Menacé de fermeture en 2015, l’epace Mass’art à Bab Lassal a survécu tant bien que mal depuis, mais semble faire de nouveau face à des difficultés d’ordre financier qui menacent sérieusement sa pérennité.

Electricité, ligne téléphonique et internet coupés pour non paiement de factures, l’espace a de plus en plus de mal à continuer ses activités, et accuse en premier lieu le ministère des Affaires culturelles de manquer à ses responsabilités vis-à-vis des espaces culturels et dénonce ses fausses promesses notamment en ce qui concerne les subventions du Fonds de la relance de la culture. « Nous avons essayé de trouver d’autres sources de financement en demandant des prêtes aux institutions bancaires partenaires, mais ce fut en vain », explique l’équipe du Mass’art.

Un spectacle musical de l’artiste Yasser Jeradi en soutien à l’espace est prévu pour ce dimanche 21 février, à partir de 15h.

Fawz Benali