Douar Hicher : «Ghannouchi assassin !», scandent des jeunes manifestant contre les partis au pouvoir

Des jeunes ont manifesté ce dimanche 21 février 2021, à Douar Hicher pour appeler au développement, tout en accusant les partis au pouvoir de ne pas se soucier des intérêts du peuple et du pays. «Ghannocuhi assassin!», ont-il notamment scandé devant le bureau du parti islamiste Ennahdha de ce quartier de Tunis.

Les jeunes estiment que les politiciens et les responsables œuvrent pour leurs intérêts personnels et partisans, faisant fi des besoins essentiels du peuple : «On ne veut plus de vous ! De vos disputes et de vos conflits ! Le peuple crève de faim depuis dix ans et la situation s’empire de jour en jour», ont-il déploré en s’adressant au parti au pouvoir.

Les manifestants ont appelé à une lutte sérieuse contre la corruption, à écarter les corrompus du pouvoir et à répondre aux revendications légitimes du peuple.

«Cela fait 10 ans que nous souffrons, que vous vous disputez le pouvoir. Dix ans de faim, de chômage, de violences, de terrorisme et de malheurs… il est temps que ça cesse !», ont-il encore lancé, avant de se rendre devant le bureau d’Ennahdha où ils ont lancé des dégages et en scandant : «Ghannouchi, assassin !».

