Coupe de la Confédération : Le CSS et l’Étoile dans la même poule

Le tirage au sort de la phase de poules de la Coupe de la confédération africaine, qui a eu lieu ce lundi 22 février 2021, au siège de la Confédération africaine de football (caf), au Caire, a placé les deux représentants du football tunisien dans la même poule.

En effet, le Club sportif sfaxien a été tiré dans le groupe C, avec Salitas FC (Burkina Faso), l’ASC Jaraaf (Sénégal), et le qualifié entre l’Étoile sportive du Sahel et le Young Buffaloes (Eswatini), qui jouent en ce moment le match retour au stade Taieb Mehiri à Sfax.

Pour rappel, au match aller, l’ESS a gagné – à l’extérieur – 2 buts à 1. La qualification devrait donc être simplement une question de temps pour les Tunisiens, même si tout reste encore possible.

Rappelons également qu’hier, le CSS s’est qualifié aux dépense du AS Kigali après un match nul 1-1 au Rwanda, après avoir gagné 4-1 à Sfax.

En revanche, l’Union sportive monastirienne (USMO) a été éliminé par le club marocain du Raja aux tirs aux buts (1-0 ; 0-1, 6-5).

Voici la composition des 4 poules, dont les 2 premiers se qualifieront aux quarts de finale :

Groupe A:

Enyimba FC (Nigeria)

ES Setif (Algérie)

Orlando Pirats (Afrique du sud)

Ahly Benghazi (Libye)

Groupe B:

RS Berkane (Maroc)

JS Kabylie (Algérie)

Coton Sport FC (Cameroun)

Napsa Stars (Zambie)

Groupe C:

ESS (Tunisie) / Young Buffaloes (Eswatini)

CSS (Tunisie)

Salitas FC (Burkina Faso)

ASC Jaraaf (Sénégal)

Groupe D:

Raja CA (Maroc)

Pyramids FC (Egypte)

Nkana FC (Zambie)

1° De Agosto (Angola)

Namungo FC (Tanzanie)

C. B. Y.