Taboubi affirme avoir été visé par des menaces

Le SG de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi a indiqué ce lundi 22 février 2021, avoir été menacé de mort, tout en affirmant qu’il compte saisir la justice.

Dans une déclaration, ce matin, à la radio tunisienne Noureddine Taboubi a précisé avoir été particulièrement harcelé, ces dernières 48h, notamment en recevant plusieurs messages d’insultes et de dénigrement, ainsi que des menaces sur son téléphone personnel: «Un Tunisien habitant à New York m’a menacé de mort et ce sur la situation de la Pdg de Tunisair (Olfa Hamdi, limogé ce matin, Ndlr)», a-t-il précisé.

«Je n’ai pas l’habitude de saisir la justice, je suis habitué à ce genre de situation, mais cette fois-ci je compte porter plainte auprès de la brigade de Laouina», a-t-il ajouté en affirmant que les menaces ne le feront pas taire et qu’il poursuivra sa lutte pour les intérêts du peuple et du pays, dit-il.

Commentant le limogeage d’Olfa Hamdi de son poste de Pdg de Tunisair, Noureddine Taboubi a affirmé que cette décision était attendue : «On ne doit pas prendre cette expérience comme un exemple de la femme tunisienne qui a sa place en Tunisie», a-t-il lancé, en affirmant qu’il n’a aucun problème avec Mme Hamdi : «Malgré toutes les accusations lancée sur les pages Facebook, le dénigrement et la diffamation, je n’ai pas de problème personnel avec Olfa Hamdi», a-t-il insisté.

Rappelons que le ministre du Transport a précisé que la Pdg de Tunisair a été limogé pour avoir commis de nombreuses erreurs, notamment la violation du devoir de réserve et son refus, ce matin, de participer à une réunion organisée par le ministère.

Y. N.