Ghannouchi persiste et signe : «Karoui n’aurait pas dû être emprisonné. Il est innocent jusqu’à preuve du contraire»

Partagez 11 Partages

Le chef du parti islamiste Ennahdha, Rached Ghannouchi dit ne pas être convaincu des accusations de corruption dont fait l’objet Nabil Karoui : «Il est innocent jusqu’à preuve du contraire», a-t-il encore indiqué, persistant ainsi à défendre le chef de Qalb Tounes, son allié, faisant fi des critiques dont il a fait l’objet à ce propos, notamment par l’Association des magistrats tunisiens (AMT) qui l’a accusé de vouloir porter atteinte à l’indépendance de la justice.

Dans une interview accordée ce mardi 23 février 2021, à Diwan FM, le chef d’Ennahdha et président de l’Assemblée a abordé plusieurs sujets relatifs à l’actualité et notamment l’emprisonnement de Nabil Karoui, depuis le 24 décembre dernier, pour suspicion de corruption et de blanchiment d’argent.

Rached Ghannouchi, qui avait récemment indiqué que Nabil Karoui «sortira bientôt de prison avec les honneurs», dit être convaincu de l’innocence de son allié politique, tout en affirmant que la justice tranchera à ce sujet.

Interrogé sur l’accusation d’atteinte à l’indépendance de la justice, via ses déclaration en faveur de Nabil Karoui, Ghannouchi répondra : «Fallait-il que l’on dise de notre allié qu’il allait rester en prison à vie ? Que l’on appuie ainsi les accusations à son encontre alors que je n’en suis pas convaincu. Pour moi il n’aurait même pas dû être emprisonné et il est innocent jusqu’à preuve du contraire»

«C’est mon avis personnel qui n’a pas à être interprété, je ne suis pas obligé de dire qu’il doit rester à vie en prison pour éviter que l’on m’accuse de vouloir mettre la pression sur la justice», a-t-il insisté.

Y. N.