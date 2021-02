La cavalerie à Fernana : un patrimoine culturel à valoriser

La cavalerie de Sidi Ammar, El-Haouamed, aux environs de Fernana, gouvernorat de Jendouba, est issue d’une longue histoire incarnée par les anciens cavaliers… Si ce patrimoine survit encore aujourd’hui, c’est grâce à des héritiers fidèles. Lotfi Hamdi est l’un de ces cavaliers chevronnés qui, en dépit de multiples contraintes, fait vivre cette pratique en participant aux festivals de renommée en Tunisie et aux événements culturels locaux.

Lotfi Hamdi multiplie les expériences et il ne va pas s’arrêter là. Il passe le relais à son fils, Wajdi, un jeune passionné et ambitieux, qui a réussi, lui aussi, par ses qualités de cavalier et sa discipline personnelle confirmées, à attirer l’attention des curieux et des intéressés à ce savoir-faire ancestral, dans toutes les manifestations organisées en lien avec la cavalerie et le cheval de race berbère, que ce soit sur le plan régional ou dans les autres gouvernorats.







Pour continuer à faire honneur à ce patrimoine immatériel national en danger et face à l’inertie des responsables locaux, Wajdi Hamdi a créé, il y a quelques années, une association dénommée Cavaliers de Khmir, par référence aux Khroumirs, la fameuse tribu de guerriers, symbole de résistance nationale, originaire de cette région du nord-ouest tunisien.

Riadh Bouslimi