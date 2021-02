Justice : Nouveau mandat de dépôt dans l’affaire des déchets italiens

Le juge d’instruction chargé de l’affaire des déchets importés illégalement d’Italie a ordonné ce mercredi 23 février 2021, un mandat de dépôt contre un transitaire en douanes.

C’est ce qu’a fait savoir le porte-parole du tribunal de première instance de Sousse 1, Jabeur Ghnimi, dans une déclaration aux médias, sachant qu’il s’agit du 9e mandat de dépôt ordonné par la justice dans cette affaire ouverte en novembre dernier.

On notera, cependant que 2 suspects avaient été remis en liberté provisoire, et que le nombre de personnes actuellement en détention, dont l’ancien ministre de l’Environnement et des Affaires locales Mustapha Laroui, s’élève à sept.

Quant au propriétaire de la société Soreplast, qui a importé illégalement ces tonnes de déchets depuis l’Italie, il est toujours en état de fuite. Il avait quitté le territoire tunisien dès que la douane avait découvert cette affaire de corruption.

Y. N.