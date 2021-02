Oussama Khlifi commente la décision de libération de Nabil Karoui

Le député Qalb Tounes Oussama Khlifi s’est réjouit de la décision de libération du chef de son parti, qui pourra être libéré contre une caution financière de 10 millions de dinars. «Nabil Karoui est innocent», a-t-il assuré, bien que l’affaire soit en cours et que cette libération est provisoire.

«Nabil Karoui va sortir de prison car il est innocent et sa culpabilité n’a pas pu être prouvée. Tout le reste n’est que détails», a indiqué Oussama Khlifi, dans une déclaration sur la chaîne de Nabil Karoui, Nessma TV.

En réalité Nabil Karoui pourra être provisoirement libéré lorsqu’il présentera au ministère public, les justificatifs du dépôt de la caution auprès de la trésorerie publique, mais cela ne veut pas dire que la justice l’a innocenté, comme veulent le faire croire certaines parties qui le soutiennent et notamment les membres de Qalb Tounes.

Nabil Karoui est, rappelons-le, suspecté de suspicion de corruption financière, de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale et l’affaire se poursuit, selon Mohsen Dali, responsable de l’unité d’information et de communication et substitut du procureur de la République près du Tribunal de Tunis.

Y. N.