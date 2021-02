Directeur de la santé à Tunis : «Nous sommes presque sûrs qu’il n’y a pas de nouvelle souche de Covid-19 en Tunisie»

Selon le directeur régional de la Santé à Tunis, Tarek Bennceur, il n’y a pas de preuves matérielles, notamment aux hôpitaux et cliniques, qu’il existe une nouvelle souche de coronavirus en Tunisie, comme ça a été annoncé la semaine dernière.

C’est ce qu’il a indiqué, ce jeudi 25 février 2021, sur Mosaïque FM, ajoutant que cette information devrait être bientôt officialisée.

Le responsable a estimé que, même en cas d’existence de cette souche, rien ne laisse croire qu’elle est plus dangereuse ou plus facilement transmissible que l’originelle, étant donné que le nombre d’infections et de décès dus à la Covid-19 est en train de diminuer considérablement ces derniers temps.

«C’était juste un soupçon de l’existence d’une nouvelle souche, et nous sommes presque certains aujourd’hui, avec un taux de 98%, qu’il n’y en a pas en Tunisie, et demain cela sera officiellement annoncé après la publication des résultats de recherche», a-t-il développé.

C. B. Y.