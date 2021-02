Siliana : Appel à témoins après la disparition inquiétante de Hadil, une élève 17 ans

Hadil Madiouni, une élève de 17 ans est portée disparue depuis hier à Siliana. Sa famille a lancé un appel à témoins, ce jeudi 25 février 2021, pour la retrouver.

Dans une déclaration à Kapitalis, Takwa sa sœur ne cache pas son inquiétude et dit même craindre le pire pour Hadil, qui n’a pas l’habitude de disparaître sans donner signe de vie.

L’élève inscrite au lycée technique de Siliana est rentrée à la maison après la séance matinale, elle a déjeuner et a repris le chemin du lycée.. où elle ne s’est finalement pas rendue, explique Talwa en précisant que l’établissement scolaire est situé à 5 minutes de la maison familiale.

En larmes, la sœur appelle à l’aide et prie toute personne ayant des informations pouvant aider à retrouver Hadil à la contacter au 26.024.272 , sachant que la police et le procureur ont été alertés de cette disparition et que les recherches menées par la famille et les proches n’ont donné, jusque-là, aucun résultat.

Y. N.