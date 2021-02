Tebini : «Il n’y a pas plus hypocrite qu’Ennahdha ! Vous n’avez aucune dignité et Ghannouchi, qui a détruit le pays, sera destitué»

Commentant la manifestation organisée par Ennahdha prévu samedi 27 février 2021, le député Fayçal Tebini a tiré à boulets rouges sur les partisans du parti islamiste : «Vous n’avez aucune dignité ! Il n’y a pas plus bas et plus hypocrite qu’Ennahdha», a-t-il notamment dit : «Je vous jure que Ghannouchi sera destitué du parlement. Ses chiens peuvent descendre aboyer dans la rue mais ça ne changera rien».

Dans une vidéo partagée ce jeudi 25 février sur sa page Facebook, le député a dénoncé cette manifestation, estimant qu’elle n’a aucun sens, et que cela rappelle les anciens membres du RCD descendus dans la rue pour défendre le régime.

«Vous insultez le RCD alors que vous êtes pire, vous ne valez rien. eux au moins ils étaient descendu en voiture, vous le ferez à pieds», a-t-il lancé, en affirmant que même des dirigeants d’Ennahdha, à l’instar de Samir Dilou et Imed Hammami s’opposent à cette manifestation, qui a été organisé pour défendre Rached Ghannouchi et lui permettre de rester au pouvoir et qui aggravera davantage la crise.

«C’est les mêmes qui étaient descendus dans la rue, en 2013, pour traiter Beji Caïed Essebsi de « Zelm » et de RCD recyclé, ensuite votre chef Ghannouchi s’est allié avec Nidaa Tounes. Puis, on vous a demandé d’insulter Nabil Karoui que vous avez traité de sioniste et là vous faites son éloge», a-t-il rappelé

«Vous faites pitiés, vous êtes hypocrites et vous n’avez aucune dignité… des malades ! Il n’y a pas plus hypocrite et plus bas qu’Ennahdha», a-t-il ajouté

Puis s’adressant à Ghannouchi, le député a lancé : «Kaïs Saïed « sidek », il est plus intègre et plus brave que toi. Toi tu as vendu et détruit le pays. Toi et tes chiens qui vont aboyer dans la rue, vous allez quitter le pays et ça ne changera rien au fait que tu sera destitué du parlement».

Y. N.