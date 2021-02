Tunisie : L’aéroport Djerba Zarzis fermera 2 fois par semaine pendant près de 2 mois

Dans le cadre des travaux de réaménagement de son infrastructure de base, l’aérodrome de l’aéroport Djerba Zarzis sera fermé chaque lundi et mercredi, entre le 1er mars et le 22 avril 2021, soit durant plus de 7 semaines.

C’est ce qu’a fait savoir, mercredi 24 février 2021, l’Office de l’aviation civile et des aéroports (OACA), qui gère cet aéroport via un communiqué.

Et de préciser qu’au cours de cette période de travaux, l’aérodrome sera fermé quotidiennement, durant la nuit, du coucher au lever du soleil.

C. B. Y.