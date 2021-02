Inauguration du 1e Salon « Pour l’amour de l’art » à l’IFT

Partagez 0 Partages

Crédit photo IFT

L’Institut Français de Tunisie (IFT) accueille aujourd’hui et demain (vendredi 26 et samedi 27 février) la 1e édition du Salon « Pour l’amour de l’art ». Une exposition d’une trentaine d’artistes de différents univers.

Organisée par l’IFT en partenariat avec la plateforme artistique Archivart (spécialisée dans le marché de l’art contemporain national et international), la première édition du Salon « Pour l’amour de l’art » est inaugurée aujourd’hui et se poursuivra jusqu’à demain soir dans la grande cour de l’IFT. Un événement ouvert au grand public et réunissant près de trente artistes et créateurs de différents univers et disciplines (Hela Ammar, Marianne Catzaras, Hela Lamine, Bacem Ben Othmane, Atelier Gilbett, Mouna Jemal Siala …).

Cette initiative est une occasion pour soutenir les artistes et leur offrir un espace où ils auront la possibilité de présenter leurs œuvres au public, et d’en vendre une partie. « C’est l’occasion de donner la place et la possibilité à des artistes qui sont empêchés depuis plusieurs mois de pouvoir rencontrer le public et vendre leurs œuvres. (…) Il y en a pour tous les prix et ça permet à chacun d’appréhender et d’acquérir aussi des œuvres », indique la directrice de l’IFT Sophie Renaud dans son mot de bienvenue.

Fawz Benali