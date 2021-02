Siliana : Inauguration d’un Centre de formation agricole et d’appui aux femmes à Bargou

La cérémonie d’inauguration d’un Centre de formation agricole et d’appui aux femmes a eu lieu hier, mercredi 25 février 2021, à Bargou, gouvernorat de Siliana, en présence de Shimizu Shinsuke, ambassadeur du Japon en Tunisie et Taoufik Saoud, président de l’Association Chaanbi de promotion de petits métiers et l’artisanat.

Ce centre entre dans le cadre du don aux projets locaux contribuant à la sécurité humaine, offert par le Japon d’un montant de 214.564 DT à l’Association Chaanbi. Il a permis l’aménagement de l’atelier des matériels de fromagerie, pour la distillation des plantes et pour la fabrication de confitures. Il devrait bénéficier à 160 femmes artisanes dans la région. Il les assistera dans la formation en transformation des produits agricoles tels que fromages, confitures, jus de fruits, les vinaigres, la distillation de plantes aromatiques et médicinales et la presse de graines qui sont les spécialités de la région.

Ce projet contribue également à la baisse du taux de chômage ainsi qu’à l’augmentation du revenu des femmes de la région.

Le Japon est persuadé que les femmes disposent d’un grand potentiel dans la société. Il est essentiel de créer un environnement où les femmes peuvent montrer et exercer pleinement leur capacité et leur talent, ce qui rend la société plus dynamique et l’économie plus croissante.







Le don aux projets locaux contribuant à la sécurité humaine a été instauré en 1996 pour que les ONGs et les collectivités locales puissent répondre rapidement et efficacement à divers besoins de développement, bien que la taille du projet soit relativement petite.

Les organisations éligibles sont celles à but non lucratif, telle que les ONGs, les collectivités locales, les établissements éducatifs tels que les écoles primaires et secondaires, et les établissements médicaux.

Le don vise à l’amélioration des besoins humains fondamentaux comme la construction d’écoles primaires et secondaires, l’aménagement d’équipements médicaux dans les hôpitaux, et le forage de puits. Depuis 1996, 132 projets ont été réalisés. Les plus récents concernent l’acquisition d’un minibus, dans les gouvernorats de Sfax, de Tunis et de Bizerte, et la construction d’un jardin d’enfant dans le gouvernorat de Ben Arous.