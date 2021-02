Ajbouni : En manifestant aujourd’hui, Ennahdha cherche à camoufler ses échecs depuis 10 ans

Commentant la manifestation organisée ce samedi 27 février 2021 par Ennahdha, le député Attayar Hichem Ajbouni estime que le parti islamiste cherche à camoufler ses échecs depuis 10 ans de pouvoir. «Son cheikh (Rached Ghannouchi, Ndlr) a pris le pays en otage, pour maintenir son poste à la tête du parlement et à la tête du mouvement qu’il dirige depuis des dizaines d’années», a–t-il écrit.

Le député rappelle qu’Ennahdha a pris le pouvoir au lendemain de la révolution tunisienne (janvier 2011) faites par le peuple sur la base de prestations politiques, économiques et sociales : «mais Ennahdha a agi avec le pouvoir comme un butin et n’a pas essayé de rompre avec le système de corruption et de tyrannie que nous avons hérité du régime de Ben Ali», a-t-il encore écrit, en ajoutant que le parti de Rached Ghannouchi a même essayé de composer avec ce même système corrompu.

Le député Attayar, rappelle aussi que depuis, la situation s’est aggravée sous le règne d’Ennahdha, notamment «via les alliances de son cheikh et ses consensus frauduleux».

«Ce système renouvelé a besoin d’une autre révolution pour une rupture définitive avec l’État de corruption et afin de fonder un État juste et fort, capable d’être au service des citoyens et d’être au cœur de leur vision et de leurs choix», a conclu Hichem Ajbouni.

Y. N.