«Ennahdha veut faire une démonstration de force et va déplacer le conflit politique dans la rue», alerte Nejib Chebbi

Ahmed Nejib Chebbi, membre du conseil de la présidence du parti Al-Amal a mis en garde, ce samedi 27 février 2021, contre la crise politique qui secoue la Tunisie en accusant le parti islamiste Ennahdha d’aggraver la situation. «Par la manifestation organisée aujourd’hui, Ennahdha veut faire une démonstration de force et déplacer le conflit politique dans la rue», a-t-il alerté.

En marge d’une réunion organisée ce matin par son parti, à l’occasion de l’inauguration du bureau région au Kef, Nejib Chebbi a indiqué , dans une déclaration à l’agence Tap, que le parti islamiste doit assumer sa responsabilité dans l’aggravation de la crise et des tensions, en appelant ses partisans à descendre dans la rue pour manifester.

«Ennahdha avait déjà agi de cette manière par le passé et a utilisé la rue pour ses luttes politique. Et cela avait produit des conséquences désastreuses sur la vie politique et surtout sur la stabilité et la sécurité du pays», a-t-il déploré, en rappelant qu’à l’époque un climat d’insécurité et de peur s’était installé en Tunisie.

Nejib Chebbi a appelé dans ce sens, la société civile et les organisations nationales à agir d’urgence rapidement pour organiser un dialogue national afin de sortir le pays de cette impasse politique.

Y. N.