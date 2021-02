Imed Ben Halima : «Rached Ghannouchi subira le même sort que Mohamed Morsi»

Parlant de la marche (dit-on) pacifique des dirigeants et militants du parti islamiste Ennahdha, aujourd’hui, samedi 27 février 2021, à Tunis, Me Imed Ben Halima a publié un post sur page Facebook, hier, samedi 26 février, où il prédit au chef d’Ennahdha, Rached Ghannouchi, un sort similaire à celui du chef islamiste égyptien, l’ex-président de la république Mohamed Morsi.

«La manifestation de la légalité sur le modèle de Rabaâ (la place du Caire où les Frères musulmans égyptiens avaient observé un sit-in pendant plusieurs semaines en soutien au pouvoir islamiste, Ndlr) est le dernier épisode du règne de Ghannouchi qui subira le sort de Morsi», a écrit l’avocat et l’activiste, voyant dans l’entêtement du président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), qui n’arrive pas à se défaire de son statut de guide islamiste et de chef de bande, pour endosser son costume de président du parlement, un comportement suicidaire qui le mènera bientôt, lui et les siens, dans le mur.

Pour preuve, dans un sondage d’opinion réalisé par Emrhod Consulting et dont les résultats ont été diffusés hier soir sur Attessia TV, Ghannouchi a été crédité 8% de taux de confiance. Difficile de descendre plus bas dans l’estime de ses concitoyens…

Pour revenir à Mohamed Morsi, rappelons qu’il avait été démis de ses fonctions par un coup d’Etat militaire le 3 juillet 2013. Condamné dans plusieurs affaires, et incarcéré, il mourra à l’hôpital, le 17 juin 2019, sept ans jour pour jour après son élection, à 67 ans, après avoir perdu connaissance alors qu’il s’exprimait lors d’une audience de son procès à la prison de Tora.

Imed Bahri