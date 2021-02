Kamel Ayadi s’exprime sur l’état de santé de Habib Essid

Habib Essid & Kamel Ayadi.

L’ancien ministre Kamel Ayadi est revenu ce samedi 27 février 2021, dans un post publié sur son compte Facebook, sur l’État de santé de l’ancien chef du gouvernement Habib Essid, qui a été victime d’un malaise, hier soir, en direct à la télévision, lors de l’émission politique conjointe entre la chaîne nationale Watania 1 et France 24, « Tunis Paris ».

Selon M. Ayadi, Habib Essid a été admis en soins intensifs à l’hôpital militaire de Tunis : «Son état n’est toujours pas stable», a-t-il encore précisé en souhaitant un prompt rétablissement à l’ancien chef du gouvernement qui devra rester sous surveillance médicale pendant 48h.

«De nombreuses personnes se sont inquiétées pour M. Essid, homme respectable et respecté et aimé par ceux qui l’ont connu de près ou de loin. J’ai eu la chance de travailler avec cet homme honnête, un homme d’État intègre qui mérite tout l’amour et le respect que lui ont exprimé de nombreux tunisiens. Nous lui souhaitons de se rétablir rapidement», a-t-il encore écrit.

Notons que le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, s’est rendu à l’hôpital militaire de Tunis, ce matin, pour s’enquérir de l’état de santé de Habib Essid.

Rappelons que selon Taoufik Mjaied, qui animait l’émission « Tunis-Paris« , l’ancien chef du gouvernement était à «l’aise et en bon état de santé» avant le lancement du live et au début de l’émission, avant qu’il ne rencontre soudainement des difficultés à parler.

Il lui a alors fait signe avec la main, pour dire qu’il ne se sent pas bien, ce qui a poussé le journaliste à couper le direct pour appeler les secours et transporter Habib Essid aux urgences.

Y. N.