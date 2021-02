Tunis : L’avocat arrêté pour suspicion de liens avec le terrorisme maintenu en détention

Le juge d’instruction auprès du Pôle judiciaire antiterroriste a refusé la demande de libération émise hier, vendredi 26 février 2021, par le comité de défense de l’avocat accusé dans une affaire de terrorisme.

Les avocats de l’accusé ont décidé de faire appel à cette décision, en appelant à la libération de leur confrère qu’ils disent «innocent et victime d’une injustice».

On rappellera que ledit avocat, répondant au nom de Bassem Hamrouni, placé en détention le 10 février, est suspecté de liens avec un groupe terroriste et d’avoir notamment diffusé des informations confidentielles relatives à des opérations sécuritaires.

La semaine dernière Seifeddine Makhlouf, chef de la coalition islamiste AlKarama, avait exprimé son soutien à son confrère, en accusant les enquêteurs d’avoir falsifié le dossier de Bassem Hamrouni.

«Bassem Hamrouni, en détention à la prison de la Mornaguia souffre comme moi et depuis des années de stigmatisation stupide : ce qu’ils appellent l’avocat des terroristes. Mais lui, il en souffre plus que moi, ayant le courage de croire au respect de la présomption d’innocence et de défendre courageusement ce principe», avait écrit le député.

Il est d’ailleur luis même surnommé «l’avocat des terroristes», ayant notamment assuré la plaidoirie et défendu en appel, Khoubaib Laaqa, l’un des deux kamikazes de l’attentat perpétré en mars 2020 aux Berges du Lac 2, entre autres extrémistes religieux.

Y. N.