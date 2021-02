Tunis : Une journaliste IFM agressée par des partisans Ennahdha

Partagez 0 Partages

Selma Hlel.

Selma Hlel, journaliste IFM, a affirmé aujourd’hui, samedi 27 février 2021, que des partisans Ennahdha l’ont agressée alors qu’elle couvrait la manifestation organisée par le parti islamiste à l’avenue Mohamed V, au centre-ville de Tunis.

La journaliste a précisé sur IFM, que des partisans Ennahdha, l’ont harcelée et provoquée, en affirmant «qu’aujourd’hui, la rue leur appartient», ont-il dit, tout en la menaçant et en tentant de l’empêcher de travailler.

«Alors que je vous parle, je suis surveillée, j’ai été harcelée et provoquée, et je ne comptais même pas en parler ,mais lorsque la situation a évolué allant jusqu’à l’agression verbale et physique, j’ai décidé de ne pas me taire», ajoute-t-elle, en affirmant avoir accompli son travail en toute neutralité et qu’elle ne s’attendait pas à vivre une pareille situation.

Elle a, par ailleurs, remercié le porte-parole de la direction de la sûreté nationale qui a essayé de calmer la situation et de l’installer dans un endroit, où elle peut travailler en sécurité, a-t-elle encore dit, en regrettant cette violence dont elle a fait l’objet et en déplorant les déclarations de certaines qui reprochent «l’absence des médias» à cette manifestation, alors que les journalistes y sont malmenés…

Y. N.