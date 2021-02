Décès du Pr Fethi Nacef, Chef de service à l’hôpital Razi

Le Conseil régional de l’Ordre des médecins de Tunis a annoncé ce dimanche 28 février 2021, le décès de Fethi Nacef, Professeur en psychiatrie à la Faculté de Médecine de Tunis et Chef de Service à l’Hôpital Razi.

«Le bureau est triste d’apprendre le décès de notre Maître et ami, Pr Nacef, des suites d’une longue maladie», déplore le CROM de Tunis dans un communiqué publié sur sa page Facebook.

«En cette occasion douloureuse et au nom de tous les médecins du CROM de Tunis, la Présidente et les Membres du bureau présentent leurs condoléances les plus émues à sa famille ainsi qu’à la communauté des psychiatres en Tunisie»., ajoute le CROM, et de conclure : «Puisse Dieu le tout puissant accorder au défunt toute sa miséricorde et l’accueillir dans son paradis éternel».

De nombreux confrères de Fethi Nacef ont déploré son départ, à l’instar de Pr Zouhaier El Hechmi qui a commenté de son côté : «J’annonce avec une immense douleur et déchirement le décès de mon élève, mon grand ami, mon collègue, mon fidèle compagnon de route … un homme plein de vie, de joie et d’amour…»

Y. N.