Après les manifestations d’Ennahdha et du PDL, des artistes appellent à lever le protocole sanitaire relatif à leur secteur

De nombreux artistes ont lancé un appel aux autorités pour lever le protocole sanitaire relatif à leur secteur, ,et ce après les manifestations organisées samedi dernier, à Tunis, par le parti islamiste Ennahdha, et la semaine précédente par le PDL à Sousse. «Nous nous opposons à la politique de deux poids, deux mesures», ont-ils déploré, à l’instar du producteur du « Ziara », Sami Lajmi qui a affirmé qu’il déposera ce lundi 1r mars 2021, une demande d’autorisation pour des représentations gratuites dans la rue.

Les artistes estiment que les autorités, qui ont permis aux partisans d’Ennahdha et du PDL de se rassembler par dizaines dans la rue, faisant fi du protocole sanitaire interdisant les rassemblements et les déplacements entre les régions, doivent également leur permettre, à eux aussi, de reprendre normalement leurs activités.

«Les artistes se sacrifient depuis l’apparition de la pandémie, l’an dernier, pour des raisons sanitaires et pour prémunir les citoyens de la propagation du coronavirus, or si elles ne sont pas appliquées par tout le monde et surtout par les politiciens et un parti politique au pouvoir, nous sommes en droit de braver ces mesures», ont-il indiqué.

Quant à Sami Lajmi, il affirme qu’il enverra des correspondances avec huissier de justice, à la présidence du gouvernement, au gouverneur de Tunis et à la mairesse de la capitale, ainsi qu’à la gouverneure et au maire de Sousse.

«Les spectacles seraient ainsi organisés gratuitement à la place des martyrs à Sousse, à l’endroit même où le PDL avait organisé un rassemblement (21 février, Ndlr) et l’Avenue Mohamed V, là où Ennahdha a manifesté», a-t-il écrit dans un post publié, hier, sur son compte Facebook en concluant : « Ils ne sont pas mieux que nous ! Elle révolue l’époque où ce qui nous est interdits leur est permis….Wait & See»

Y. N.