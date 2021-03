Vaccins reçus par la Tunisie : Après la précision apportée par la présidence de la république, Mechichi ouvre une enquête

Partagez 0 Partages

Peu de temps après le communiqué publié, aujourd’hui lundi 1er mars 2021, par la présidence de la république apportant des précisions à propos du don des Émirats de 500 doses de vaccins contre le coronavirus, reçues par la Tunisie, le chef du gouvernement Hichem Mechichi annonce l’ouverture d’une enquête…

Dans un communiqué, la présidence du gouvernement affirme ne pas être informée de la réception de ces vaccins, «ni de leur origine, ni du respect ou non des conditions sanitaires et juridiques», en ajoutant que Hichem Mechihi a autorisé l’ouverture d’une enquête pour «faire la lumière sur les circonstances de l’arrivée de ces doses de vaccins et de leur distribution»

La présidence du gouvernement, a par ailleurs rappelé que la gestion de la campagne de vaccination est sous l’unique responsabilité de la Commission nationale de lutte contre le Coronavirus.

Une heure auparavant, la présidence avait publié un communiqué pour préciser qu’aucun membre du staff présidentiel ou des différentes administrations n’avaient été vaccinés, comme indiqué par certains médias et députés et que les 500 doses de vaccins ont été remises à la Direction de la santé militaire.

Mais Hichem Mechichi, malgré ses récentes sollicitations auprès du président de la république, semble vouloir se démarquer, en annonçant l’ouverture immédiate d’une enquête, sur un sujet qui fait couler beaucoup d’encre depuis hier…

Y. N.