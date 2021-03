Fayçal Tebini : «Quand est-ce que a été créée Abir Moussi? Et c’est à elle de m’admirer»

À la question s’il comptait intégrer le Parti destourien libre (PDL), la formation qui a le vent en poupe ces depuis plusieurs mois, sous la conduite de l’avocate Abir Moussi, Fayçal Tebini, qui intervenait hier, lundi 1er mars 2021, sur IFM, a répondu : «Quoi? Fayçal Tebini est le fils du Parti des agriculteurs et il ne peut appartenir qu’à ce parti.»

Et le député fantasque, qui parle de lui-même à la troisième personne comme Alain Delon et n’existe que par ses dérapages à répétition, a ajouté : «Quand est-ce qu’a été créée Abir Moussi? Et quand est-ce qu’elle est venue? Moi je combattais tout seul à l’Assemblée quand elle était chez elle, il n’y avait pas d’Abir Moussi et c’est à elle de m’admirer. Mais quel culot! C’est Abir Moussi qui peut suivre Fayçal Tebini mais Fayçal Tebini ne peut pas suivre Abir Moussi.»

Non content de s’être rendu ridicule en snobant la présidente du parti qui survole de loin les intentions de vote pour les législatives, alors que son propre parti, la Voix des agriculteurs, est complètement absent de tous les tableaux, M. Tebini a fait étalage de tout son machisme de mâle oriental attardé en ajoutant : «En plus et avec tous mes respects pour la femme tunisienne, je suis un enfant de la campagne et chez nous, nous ne suivons pas les femmes».

