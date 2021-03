Journée internationale de la Femme : L’IFT accueille le Forum de l’innovation au féminin

A l’occasion de la Journée internationale de la Femme, l’Institut Français de Tunisie (IFT) organise, du 8 au 10 mars, le Forum de l’innovation au féminin.

Après « Visez la lune » en 2019 et « Over fifty » en 2020, l’IFT revient cette année avec un nouvel événement dédié au combat féminin, et ce, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme (8 mars).

Durant trois jours (les 8, 9 et 10 mars), la grande cour de l’IFT sera ouverte au public pour venir à la rencontre des femmes entrepreneuses et faiseuses d’innovation.

En partenariat avec La French Tech et The Nextwomen, cet événement sera l’occasion de mettre la lumière sur des initiatives et des projets de femmes tunisiennes qui ont décidé d’investir le monde digital pour innover et redistribuer les rôles.

Au programme de ce forum, des tables rondes sur le rôle des femmes dans l’innovation, un Salon à la rencontre des initiatives innovantes portées par des femmes dans le digital, des séances de pitchs par les entrepreneuses, la distribution des Prix dédiés aux femmes innovantes Digital(E) 2021 …

Fawz Benali