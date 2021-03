Opéra de Tunis : Une adaptation tunisienne de Don Quichotte, signée Chedli Arfaoui

Le théâtre de l’Opéra de Tunis accueillera les 4 et 5 mars les premières représentations de la pièce de théâtre « Don Quichotte _ Céder le passage » de Chedli Arfaoui.

Plusieurs nouvelles productions théâtrales verront le jour durant ce mois de mars marqué par la célébration de la Journée mondiale du Théâtre (27 mars). Le Théâtre de l’Opéra invite à cette occasion le public à venir découvrir la première de la nouvelle pièce « Don Quichotte _ Céder le passage » du metteur en scène et comédien Chedli Arfaoui.

Produite par le Théâtre de l’Opéra et interprétée par Abdelkader Ben Said et Moncef Ajengui, sur une création musicale signée Houcem Turki, « Don Quichotte _ Céder le passage » est une adaptation tunisienne d’un texte théâtral de l’écrivain russe Mikhaïl Boulgakov, un texte qui n’a pas vu le jour de son vivant et qui se présente comme une réécriture du célébrissime roman d’aventure « Don Quichotte » du romancier, poète et dramaturge espagnol Miguel de Cervantes, paru entre 1605 et 1615.

Fawz Benali