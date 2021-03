Semaine pour le théâtre tunisien du 15 au 22 mai 2021

L’Etablissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturelles et artistiques (ANPFMCA) et le comité directeur des Journées théâtrales de Carthage (JTC) annoncent l’organisation d’une Semaine pour le théâtre tunisien du 15 au 22 mai 2021.

Cette manifestation non-compétitive est une initiative qui a pour objectif de mettre en avant la production théâtrale de l’année 2019-2020 et se veut une opportunité pour re-dynamiser le secteur suite au report de la 22e édition des JTC.

Dans cette perspective, le comité d’organisation de cette manifestation lance un appel à participation aux différentes structures théâtrales publiques et privées pour inscrire leurs œuvres destinées au public adulte et enfant à l’adresse électronique suivante : semaine.theatre.tunisien@gmail.com

Un comité de sélection sera chargé de choisir les œuvres les plus abouties. Le dossier de participation doit contenir le titre de l’œuvre en arabe et en français, sa durée, l’année de sa production, la structure de production, et sa fiche technique et artistique. En plus du synopsis (ne dépassant pas les 100 mots) en arabe et en français, d’une affiche et des photos en HD, et d’un lien d’une captation de l’œuvre (pour le visionnage).

Le dernier délai du dépôt des dossiers est fixé pour le 21 mars 2021 à minuit. Aucun dossier ne sera accepté en dehors de ce délai.

NB : la candidature et la participation à la Semaine pour le théâtre tunisien n’est pas éliminatoire pour toute éventuelle candidature aux différentes sections des JTC 2021, y compris la compétition officielle.