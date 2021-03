Coronavirus-Tunisie : Les zones où le variant britannique a été découvert

Hechmi Louzir, directeur de l’Institut Pasteur de Tunis, président de la commission nationale de vaccination et membre de la commission scientifique a indiqué, ce mercredi 3 Mars 2021, qu’au total cinq cas du variant britannique du coronavirus ont été détectés et ce, dans le Grand-Tunis, à Kasserine et à Bizerte.

Dans une déclaration à Express FM, il a précisé que ces cas ont été découverts à Sbeïtla (Kasserine), à Bizerte (2 cas), au Lac (Tunis) et à la Cité Ghazela (Ariana), en affirmant que d’autres cas dits suspects, sont en cours de vérification à travers le séquençage qui permettra aussi de relever le degré du danger et de la rapidité de la propagation dudit variant.

Hechmi Louzir, qui a affirmé que l’apparition de ce variant en Tunisie était prévisible, a précisé dans un déclaration aux médias que les cas enregistrés à ce jour, sont toutes locaux.

Tout en appelant à la vigilance quant à la probable apparition d’une 3e vague en Tunisie, il a ajouté que le comité scientifique va se réunir ce mercredi pour examiner les nouvelles mesures pouvant être prises, suite à l’apparition du variant anglais en Tunisie, sachant qu’il estime peu probable la levée des mesures annoncées il y a 15 jours, dont le couvre-feu et l’interdiction de se déplacer entre les régions, et qui devraient se poursuivre jusqu’au 7 mars.

