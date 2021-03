Coronavirus : Sonia Ben Cheikh tire la sonnette d’alarme et prévoit une détérioration imminente de la situation

Partagez 0 Partages

Sania Ben Cheikh, ancienne ministre de la Santé, a tiré la sonnette d’alarme, lors de son intervention hier, mercredi 3 mars 2021, sur la radio IFM, soulignant la gravité de la situation sanitaire et estimant qu’il y avait un échec à tous les niveaux dans la lutte contre le coronavrus.

elle a affiché son pessimisme notamment parce que selon elles les mesures de précaution et le degré de leur application n’ont pas été évaluées, prévoyant une détérioration de la situation épidémiologique dans les 10 à 15 jours à venir, en raison des derniers rassemblements lors des manifestations populaires qu’a connues la Tunisie.

La dirigeante de Tahya Tounes a, sur un autre plan, expliqué que le nouveau variant britannique a été nommé ainsi car il a été découvert pour la première fois en Angleterre, assurant qu’il y a de fortes chances d’être «originaire» d’un autre pays, à la base.

Commentant cette nouvelle souche, récemment découverte en Tunisie, la médecin a rappelé qu’elle était plus contagieuse que l’originale, et a souligné qu’il fallait attendre plus de précisions officielles sur le nombre exact des personnes l’ayant contractée et sur sa propagation en Tunisie.

C. B. Y.