Décès du jeune Nader en chutant d’un bus à Menzel Jemil : Le conducteur et le contrôleur arrêtés

Le juge d’instruction auprès du tribunal de première instance de Bizerte, chargé de l’enquête sur le décès du jeune Nader Charrad, décédé, hier, en chutant d’un bus à Menzel Jemil, a ordonné ce jeudi 4 mars 2021, l’arrestation du conducteur et du contrôleur.

Grièvement blessé, Nader âgé de 19 ans, a rendu l’âme au centre hospitalo-universitaire Habib-Bougatfa, où les pompiers l’avaient transporté, après une chute du bis scolaire de la région, qu’il avait emprunté alors qu’il rentrait du travail.

On notera que ses proches disent que Nader a sauté lui même du bus après avoir été violemment agressé par le conducteur et le contrôleur, disent ils en citant des témoins, et en affirmant que ces dernier, dont son cousin, ont déposé leur témoignage à la garde nationale.

«On l’a tué pour 500 millimes !», déplore son père, qui appelle à ce que justice soit faite.

Y. N.