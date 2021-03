Ligue 1 professionnelle : Victorieux face au Stade tunisien, le CAB quitte la zone rouge

Le Club athlétique bizertin (CAB) a réalisé la bonne opération de la journée, ce jeudi 4 mars 2021, en s’imposant, à domicile, contre le Stade tunisien (ST), 1-0, lors de la 15e journée de la Ligue 1 professionnelle de football. Il a ainsi obtenu 3 points précieux dans la course au maintien, lui permettant de quitter la zone rouge.

Le seul but des Cabistes a été inscrit par Mahamadou Amadou Sabo à la 14e minute de jeu.

Le CAB devient donc premier non relégable, à la 12è place, devant le Club Africain (CA), qui a fait match nul hier à Rejiche.

Dans l’autre match de la journée, disputé aujourd’hui, il y a eu une surprise : le Club sportif sfaxien (CSS) a été battu, chez lui, par l’Union sportive de Tataouine (UST), 1-2.

De ce fait, les Blancs et noirs ratent l’occasion de prendre une option sur l’Étoile sportive du Sahel (ESS) pour une place en Ligue des champions africaine, et aussi de mettre la pression sur le leader, l’Espérance sportive de Tunis (EST), qui se retrouve déjà, à l’issue de cette journée, à 10 points d’écart de son premier poursuivant.

Le but du CSS a été marqué dès la 9e minute par Mohamed Salah Ali, et ceux de Tataouine ont été inscrits à la 27e et la 74e minute, respectivement par Fourat Soltani et Moamed Ali Ben Abdessalem.

Voici le classement :

C. B. Y.