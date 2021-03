Tahya Tounes rend hommage à Mohamed Sahbi Basly

Le parti Tahya Tounes et la famille du défunt organisent la cérémonie du quarantième jour du décès du Dr Mohamed Sahbi Basly, le samedi 6 mars 2021, à l’hôtel Le Paris, aux Berges du Lac 1 à Tunis.

Le défunt, né le 6 mars 1952 à Sousse, était ancien directeur général de l’Institut de santé de sécurité au travail, ancien expert de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et du Bureau international du travail (BIT), ancien gouverneur de Médenine et de Sfax et ancien ambassadeur de Tunisie à New Delhi, à Madrid et à Pékin.

Il était un fervent patriote et a beaucoup donné dans tous les postes qu’il avait occupés. Et c’est tout naturellement que le parti Tahya Tounes, qu’il avait rejoint à sa création en janvier 2019, s’associent à l’hommage qui lui sera rendu ce samedi et auquel prendront part les membres de sa famille, ses anciens collègues médecins et plusieurs hommes et femmes politiques qui l’ont connu et milité à ses côtés.