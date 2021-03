Tunisie – Variant britannique de la Covid-19 : La région de Rehayet (Kasserine) serait un foyer de contamination

Selon le sous-directeur de la santé préventive à Kasserine, Moncef Mhamdi, les résultats préliminaires des échantillons prélevés sur 4 personnes contaminées par la Covid-19 dans la région de Rehayet, à Sbeïtla (gouvernorat de Kasserine) ont révélé la présence du variant britannique.

C’est ce qu’il a indiqué, dans une déclaration accordée à l’agence Tap, ce jeudi 4 mars 2021, ajoutant que les enquêtes se poursuivent pour déterminer le nombre de contaminations à Rehayet, déjà isolée et classée comme cluster (foyer de contamination) de la Covid-19.

Le risque est donc que cette région soit un cluster de la souche britannique, connue pour la rapidité de sa transmission.

Et de préciser que le nombre de personnes infectées par le virus a dépassé les 55 et que celui des décès est passé à 5, dont 3 décès qui appartiennent à la même famille.

Rappelons que le comité régional de lutte contre le coronavirus à Kasserine, avait décidé, lundi dernier, d’isoler la région de Rehayet, de fermer les institutions publiques et éducatives, les mosquées, les cafés et les centres de santé de base, pour une période de 10 jours et de mettre en place des patrouilles sécuritaires à son entrée pour empêcher toute entrée et sortie.

C. B. Y.