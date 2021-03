Adieu Pr Fethi Nacef, tu nous manqueras beaucoup

Le décès du Pr Fethi Nacef est une grosse perte et un chagrin inouï ! C’est un ami de longue date, un ami de parcours, de grandes qualités professionnelles et humaines.

Les compétences du Dr Fethi Nacef et son statut en parlent. Je voudrais, pour ma part, dire simplement quelques mots de lui. En plus de son dévouement, de son appétit pour le savoir et la recherche, Fethi Nacef avait une belle âme ! Aimable et aimant, joyeux, respectueux, serviable, galant, un vrai gentleman !

Le service Avicenne de l’hôpital Razi, cher à nos cœurs, ne sera plus jamais le même ! Déjà, avec son départ à l’étranger, le Pr Saïda Douki avait laissé un vide terrible ! Et il a su attendrir les vécus, maintenir la flamme et assurer la continuité en un chef de service exemplaire.

Cher Fethi, il faudra beaucoup de courage et de patience à ta famille, à tes collègues, à tes amis, pour faire avec ton absence précipitée !!!

Tu resteras présent en nous par tant de traces…

Adieu l’ami! Adieu le frère!,

Repose en paix

Neila S’habou, psychanalyste.