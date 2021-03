Al-Bawsala dénonce l’exclusion répétée des journalistes des travaux de la commission présidée par Yosri Dali

L’organisation « Al-Bawsala » a fermement dénoncé l’exclusion répétée des journalistes des travaux de la Commission parlementaire de l’organisation de l’administration des affaires des forces armées présidée par le député Al-Karama Yosri Dali.

«Interdire aux journalistes de couvrir les travaux de la réunion de la commission parlementaire sous prétexte des mesures sanitaires exceptionnelles alors décidées dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, que ces dernières ne sont pas respectés par la majorité des députés est inadmissible», a déploré Al-Bawsala, dans un communiqué, suite à l’abus commis hier par Yosri Dali qui a empêché les journalistes d’accomplir leur travail et de couvrir les travaux de ladite commission.

L’organisation, qui rappelle que les mesures sanitaires visent à préserver la santé des participants et non à exclure les médias des réunions, indique que le nombre des participants ne dépassait pas 16 personnes, tout comme recommandé dans le guide des mesures, et en ajoutant que l’exclusion des journalistes est une violation au droit de l’accès à l’information et au principe de la transparence.

«L’Assemblée doit préserver l’équilibre entre l’exigence sanitaire et la liberté de la presse et le droit des citoyens à l’accès à l’information»,lit-on dans le communiqué.

Notons que selon notre confrère Sarhane Chikhaoui, c’est la 3e fois que le député islamiste empêche les journalistes de travailler .

Tout en qualifiant cet acte de «grave et de très dangereux», il a appelé à prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à ce genre d’abus.

