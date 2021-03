Assassinats politiques : Hamdi appelle à la publication du rapport de l’Inspection générale de la Justice

Partagez 0 Partages

Le secrétaire général du Courant populaire Zouhair Hamdi a appelé, le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) et le ministère de la Justice à publier le rapport de l’inspection générale de la justice, concernant les accusations dont font l’objet les juges Béchir Akermi et Taieb Rachdi, en lien avec les assassinats de Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi, tués par des extrémistes religieux en 2013.

Dans une déclaration à l’agence Tap, ce vendredi 5 mars 2021, Zouhair Hamdi a rappelé, que ledit rapport avait été présenté au CSM ainsi qu’à l’ancien ministre de la Justice, qui a été peu de temps après, démis de ses fonctions.

Zouhair Hamdi.

Deux faits probablement liés, a-t-il estimé, en indiquant d’autre part, que de nombreuses parties ont alerté contre les pressions qui seraient exercées sur la ministre de la Justice par intérim pour l’empêcher de publier le rapport.

Nous avons mis en garde contre toute tentative de dissimuler les faits, de protéger des personnes impliquées et/ou de détruire des preuves. Le ministre doit assurer et assumée ses responsabilités sans aucune influence, a-t-il ajouté, en appelant les structures judiciaires à œuvrer pour que la vérité sur les assassinats politiques soit révélée.

On notera que le Comité de défense des deux martyrs Belaïd et Brahmi accuse Bechir Akremi, qui était juge d’instruction du Bureau 13, chargé des affaires des assassinats des 2 dirigeants de gauche, «d’avoir tout fait pour protéger le chef du parti islamiste, Ennahdha, Rached Ghannouchi», allant jusqu’à manipuler les dossiers, dissimuler des preuves et des documents.

Y. N.