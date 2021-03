Coronavirus : Nouvelles mesures pour les voyageurs arrivant en Tunisie à partir du 8 mars 2021

La commission nationale chargé de la lutte contre le coronavirus décidé de lever le confinement obligatoire dans les hôtels pour les personnes arrivant en Tunisie, et ce à partir du 8 mars courant, tout en mettant en place d’autres mesures pour les voyageurs, afin d’éviter la propagation de la pandémie.

Dans une conférence organisée ce vendredi 5 mars 2021, Nissaf Ben Alaya, porte-parole du ministère de la Santé a précisé que les voyageurs, qui doivent présenter un test PCR négatif (de moins de 72h) à leur arrivée, devront se soumettre à un confinement à domicile (auto-quarantaine) et s’engager à effectuer un 2e test, 48h après leur arrivée sur le sol tunisien.

Pr Ben Alaya a par ailleurs précisé que des test rapides seront effectués aléatoirement sur les personnes venant de l’étranger, et ce dès leur arrivée en Tunisie.

La porte-parole du ministère de la Santé a affirmé que la situation sanitaire s’améliore en Tunisie, mais qu’avec un taux de positivité de 20%, elle demeure inquiétante.

«Malgré l’amélioration des indicateurs, il faut rester vigilant, d’autant que des cas portant le variant britannique a été détecté en Tunisie», a-t-elle ajouté.

Rappelons que la comité a également décidé d’alléger le couvre-feu de 22h à 5h et de levée l’interdiction de déplacement entre les régions et interdire en contre partie, le déplace de et vers les zones à forte propagation du coronavirus, tout en permettant aux cafés et aux restaurants de rester ouverts jusqu’à 20h.

Y. N.