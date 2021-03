Officiel : Allègement du couvre-feu en Tunisie

Comme proposé, hier, par la commission scientifique le comité national chargé de la lutte contre le coronavirus a décidé d’alléger le couvre-feu, décidé en Tunisie dans le cadre de la lutte contre la pandémie.

Ainsi, la porte-parole de ministère de la Santé a précisé, Nisssaf Ben Alaya, ce vendredi 5 mars 2021, au cours d’une conférence de presse qu’à partir du 8 mars, le couvre-feu sera en vigueur de 22h à 5h et ce pendant 3 semaines.

Les cafés et les restaurants pourront de ce fait rester ouverts jusqu’à 20h, ajoute la même source, en affirmant que l’interdiction des déplacements entre les régions a également été levée et remplacée par la fermeture des zones et des régions dites à forte propagation.

Y. N.