Fadhel Abdelkefi premier invité de l’émission “Le face-à-face” animée par Amine Snoussi

La plateforme digitale Tikivid annonce le lancement d’une émission politique pas comme les autres intitulée “Le face-à-face” animée par l’essayiste politique Amine Snoussi et diffusée chaque dimanche sur Facebook et Youtube.

Dans une ambiance décontractée, les chefs de partis, les activistes de renom et les personnalités politiques tunisiennes doivent répondre à des questions clivantes, thématiques mais aussi personnelles afin de mieux cerner leur parcours et leurs idées.

Pour le premier épisode, c’est Fadhel Abdelkefi, chef du parti Afek Tounes et ancien ministre du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, qui s’est prêté au jeu. Il parlera écologie, culture, mais aussi de son rapport à la politique et des raisons de son engagement.