Tunis : La statue d’Ibn Khaldoun taguée par des manifestants

Des manifestants ont tagué, ce samedi 6 mars 2021, la statue d’Ibn Khaldoun, située à la place de l’Indépendance au centre-ville de Tunis, et qui a été rénovée il y a à peine 3 jours. De nombreux Tunisiens ont dénoncé cet acte de vandalisme…

Les tags hostiles à la police, au système et au capitalisme laissés, en marge de la manifestation organisée ce samedi à Tunis pour appeler à la chute du gouvernement, sur la statue d’Ibn Khaldoun, sociologie, savant et penseur tunisien, ont été vivement critiqués par de nombreux tunisiens et activistes de la société civile.

«La liberté d’expression ne doit pas se transformer en anarchie. Cette statue est un symbole fort que les jeunes n’auraient pas du souiller», ont-ils estimé

D’autres, en revanche, ont affirmé que ces tags, qui sont «un moyen d’expression légendaire, révèlent à quel point les jeunes sont exaspérés par la situation…». «N’utilisez pas ce dérapage pour vous en prendre à des jeunes dont les revendications sont légitimes», ont-il aussi appelé.

Alors que les détracteurs de la gauche ont, de leur côté, fait porter la responsabilité au député Watad, Mongi Rahoui, qui avait appelé les Tunisiens à participer à cette manifestation, à l’instar du journaliste Zied EL-Heni, qui a appelé l’élu à «prendre en charge les frais de réparation»..

Notons que la municipalité de Tunis avait annoncé, il y a 3 jours, la rénovation de cette place située au cœur du centre-ville.

Y. N.