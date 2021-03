Amoraux et superficiels, vous méritez la situation dans laquelle se trouve la Tunisie!

Nabil Karoui / Sami Fehri / Slim Riahi / Chafik Jarraya / Samir El-Wafi / Borhane Bsaïes.

Ils osent défendre Nabil Karoui, Sami Fehri, l’affairiste analphabète Slim Riahi, Chafik Jarraya, le médiocre Samir El-Wafi, l’escroc Swagg Man, le larbin attitré de toute la racaille affairiste Borhane Bsaïes, pire ils osent les victimiser, se mobiliser pour eux; et après ils ont le culot de se plaindre de la situation catastrophique dans laquelle se trouve le pays.

Par Chedly Mamoghli *

Aucune logique, aucune cohérence et surtout aucun sens de la morale. Et en même temps qu’une personne qui n’a fait aucun mal à personne dorme en prison pour «atteinte à la moralité publique», qu’un jeune homme perde un testicule lors d’un interrogatoire policier violent à Monastir, qu’un jeune diabétique meure à la prison de Sfax cette semaine car l’administration pénitentiaire a refusé de lui faire parvenir sa dose d’insuline, ils s’en foutent. Ils ne défendent que la racaille.

Amoralité conjuguée à la mauvaise foi

Après presque trente ans de vie, je suis intimement convaincu qu’une grande partie des Tunisiens est amorale sans parler de son manque de profondeur et de sa superficialité, ça saute aux yeux! Leur amoralité est toujours conjuguée à une mauvaise foi sidérante car concernant les personnages véreux, on ne manque pas d’arguments solides. Bien au contraire, les arguments s’entassent mais eux ils sont amoraux et de mauvaise foi. Je me souviens, en 2019, on disait: «On ne peut pas élire comme président un fraudeur du fisc, un magouilleur, un diffamateur professionnel et un type qui utilise cyniquement la pauvreté et la détresse des gens». Réponse des amoraux à l’époque: «Et alors! Y a que lui qui fraude le fisc?!» ou bien «Il mouhim mahouche khwanji» (L’essentiel est qu’il ne soit pas islamiste). Et pour chaque crapule de la racaille affairiste, ils rivalisent d’imagination pour la défendre.

Maintenant, la der des ders, ils veulent nous faire passer le larbin attitré de la racaille affairiste Borhane Machin pour un intellectuel! Son parcours dégueulasse ne les dérange absolument pas. Il a été propagandiste sous l’ancien régime (il n’a pas été que ça, il a été aussi rabatteur de laudateurs et de propagandistes). Après janvier 2011, il est apparu sur Hannibal TV maigre comme un clou chez Samir El-Wafi apitoyant les téléspectateurs et implorant qu’on le laisse tranquille et qu’il n’apparaîtra plus. Quelque temps plus tard, il devenait conseiller de l’affairiste analphabète Slim Riahi. Toujours dans le camp du mal. Toujours attiré par la m… Après, quand Meriem Belkadhi a quitté Nessma pour El-Hiwar, il a atterri dans la chaîne du plus véreux des affairistes Nabil Karoui et remplacé l’animatrice dans la présentation de Ness Nessma. En même temps, il se rapprocha de Chafik Jerraya dont il deviendra l’un des courtisans attitrés. Après quelque temps, il quitte Nessma car il a intégré Nidaa Tounes, bien entendu dans le clan Hafedh-Jarraya-Karoui. Toujours une place au soleil chez les pourris. Il écrira même les statuts Facebook en arabe de Hafedh Caïd Essebsi. D’ailleurs quand il sera emprisonné, c’est le papa de celui à qui il écrivait les statuts Facebook en arabe qui le graciera car le «Bajbouj» et la morale, ça fait deux! Le papa de Hafedh a abîmé sa présidence par le népotisme et les accointances affairistes. Autre vérité qui ne pose aucun problème aux amoraux. Tout cela ne dérange aucunement nos amoraux. Pire, ils ont le culot monstre de défendre Bsaïes et de le gratifier.

Dans ce pays tout est à l’envers

Comme leur ridicule n’a aucune limite, ce larbin attitré de toute la racaille affairiste, ils l’affubelent ni plus ni moins du titre d’intellectuel! Ce n’est pas lui qui est un intellectuel, lui c’est un baratineur qui répète les mêmes clichés depuis des années, de plus un intellectuel non seulement ne sert pas de larbin aux affairistes véreux mais il les méprise donc c’est la superficialité et l’inculture de ces mêmes Tunisiens amoraux qui fait qu’ils le considèrent comme un intellectuel. Après tout, dans ce pays tout est à l’envers. Maintenant, le larbin attitré de la racaille affairiste n’hésite pas d’ailleurs à tresser des lauriers à Rached El-Khriji dit Ghannouchi.

Nos compatriotes amoraux et superficiels méritent la merde dans laquelle ils sont. Avant, je disais qu’ils oubliaient vite mais en fait ils n’oublient pas, ils sont au courant de tout mais ils sont amoraux et superficiels; ils adorent la merde et défendent la merde. Qu’ils se régalent!

* Juriste.

