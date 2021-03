Dhafer El Abidine passe derrière la caméra et réalise son premier film

L’acteur tunisien Dhafer El Abidine annonce qu’il commencera prochainement la réalisation de son tout premier film « Ghodwa », avec une équipe tunisienne.

Après une grande carrière devant la caméra aussi bien dans la télévision que dans le cinéma, en Tunisie, en Egypte et en Europe, la star tunisienne Dhafer El Abidine décide de changer de casquette et de passer derrière la caméra pour réaliser l’un de ses plus grands rêves : écrire et réaliser son propre film.

Lors d’une conférence de presse donnée récemment à Tunis, Dhafer El Abidine a annoncé que son film, dont le début du tournage est prévu pour demain (9 mars), s’intitulera « Ghodwa » et sera produit par Dora Bouchoucha.

Il a également précisé que l’équipe technique et le casting seront tunisiens, et qu’il ne sera cette année présent dans aucun des feuilletons ramadanesques tunisiens ou égyptiens, afin de se consacrer entièrement à la réalisation de son film.

Fawz Benali