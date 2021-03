Entrepreneuriat : L’UTM organise la 1ère édition du concours UTM-Innov

Dans le cadre de son premier concours des meilleures initiatives innovantes et entrepreneuriales baptisé UTM-Innov, l’Université de Tunis El Manar organise le BootCamp du challenge UTM-Innov les 11, 12 et 13 mars 2021 à la Cité des Sciences, à Tunis. Il s’agit d’une occasion unique pour les candidats sélectionnés pour développer leurs compétences entrepreneuriales et affiner leurs idées de projets.

Près de 186 étudiants et jeunes diplômés, répartis sur les différents établissements de l’UTM, ont candidaté pour participer à cette aventure entrepreneuriale. Parmi ces candidatures, 73 projets touchant à différents domaines (santé, sécurité, agroalimentaire, TICs, recyclage…) et ciblant plusieurs ODD (Objectifs du développement durable des Nations Unis) ont été soumis.

Le concours UTM-Innov se déroule comme suit :

Novembre 2020 : formation des formateurs (ToT for mentors) regroupant 20 enseignants sélectionnés parmi 77 candidatures reçues, et repartis sur les 15 établissements de l’UTM ainsi que 4 étudiants. Ces enseignants ont par la suite mené, avec le comité d’organisation, la campagne de communication sur le concours auprès des jeunes de l’UTM.

11, 12 et 13 mars 2021 : BootCamp pour la formation et le coaching des candidats sélectionnés (assurées par la «task force» constituée par les enseignants de l’UTM ayant suivie la formation (ToT) et des coachs professionnels). Des coachs professionnels et académiques vont également assurer le mentorat des équipes tout au long du programme.

Avril, mai 2021 : formations complémentaires organisées en fonction des besoins spécifiques des équipes.

12 juin 2021 : la finale et la remise des prix : les candidats sélectionnés présenteront leurs projets devant un jury de professionnels. Les trois équipes lauréates vont gagner des prix pour les encourager à lancer leurs projets.

Pour plus d’informations veuillez contacter cet email : gage.concours@utm.tn