Faouzi Mehdi : Les étrangers résidant en Tunisie bénéficieront sans exception du vaccin anti-Covid-19

Le ministre de la Santé publique, Faouzi Mehdi, a assuré, ce lundi 8 mars 2021, lors de son audition à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), que les étrangers qui résident en Tunisie bénéficieront, au même titre que les citoyens et sans exception, du vaccin anti-Covid-19.

Rappelons que les premiers lots du vaccin sont attendus pour cette semaine en Tunisie, et que ce dernier sera distribué gratuitement, et en priorité aux personnes vulnérables et au personnel de la santé (étant plus exposé au virus).

Sur un autre plan, le ministre a indiqué que l’hôpital de Médenine sera renforcé par 50 médecins spécialistes, d’ici la fin de l’année 2021.

C. B. Y.