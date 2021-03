Rencontre-débat à l’Enit : «La femme et les métiers de la recherche»

À l’occasion de la journée internationale de la femme, l’équipe du projet PAQ Enit-Utica organise une demi-journée rencontre/débat autour du thème : «La femme et les métiers de la recherche, le développement et l’innovation (RDI)» qui aura lieu mercredi 10 mars 2021 à l’Enit de 13h30 à 17h à la salle des conférences Mokhtar Laatiri.

L’objectif de ce projet PAQ en partenariat Enit-Utica (avec le soutien du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Bird) est la co-construction du mastère de recherche Traitement de l’information et complexité du vivant (TICV) entre l’Enit et l’Utica pour l’amélioration de l’employabilité des diplômés dans les domaines de la RDI en industrie ainsi que le développement d’une relation gagnant/gagnant université/industrie par la RDI.

Un accent est mis sur le genre via le partenariat avec l’Association tunisienne des femmes ingénieures (ATFI).