Affaire Cactus : Sami Fehri condamné à 8 ans de prison ferme

Partagez 12 Partages

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière a condamné, ce mardi 9 mars 2021, le patron de la chaîne El Hiwar Ettounsi Sami Fehri à 8 ans de prison ferme dans le cadre de l’affaire Cactus Prod. L’homme d’affaires Belhassen Trabelsi, gendre l’ancien dictateur, Zine El Abidine Ben Ali, a quant à lui écopé de dix ans de prison ferme, par contumace.

Les deux homme se sont également vus infliger, chacun, une amende de 40 millions de dinars.

En revanche, le tribunal a prononcé un non-lieu, dans le cadre de la même affaire, pour l’ancien ministre des Affaires étrangères, Abdelwaheb Abdallah, et 5 anciens directeurs généraux de l’Établissement de la télévision tunisienne (ETT), conformément à la loi sur la réconciliation administrative.

Sami Fehri et Belhassen Trabelsi, anciens patrons de la société Cactus prod, sont accusés d’avoir utilisé le personnel et les équipement de la télévision nationale (dont la chaîne était nommée à l’époque « Tunis 7 ») et de lui avoir pompé l’argent de la publicité, entre 2003 et 2007, abusant ainsi de leurs pouvoirs, du fait du lien familial entre Trabelsi et le président de l’époque, Ben Ali.

Notons que Sami Fehri a déjà passé près de 2 ans en prison, entre 2012 et 2021, dans le cadre de cette affaire, à titre d’arrestation.

C. B. Y.